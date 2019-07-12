Нижегородские лесопожарные службы получили дроны нового поколения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Два дрона нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета поступили на вооружение лесопожарных служб Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С помощью новых беспилотников планируется уменьшить время обнаружения очага лесного пожара. Чем раньше обнаружен пожар, тем быстрее лесные службы смогут приступить к его тушению, тем ниже вероятность больших повреждений лесного фонда", - заявил заместитель директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Александр Чешуин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что с конца 2018 года в регионе началось масштабное обновление парка техники лесных служб.

"Мы приняли решение выделить дополнительное финансирование из областного бюджета на эти цели, ведь защита лесов от пожаров - это, по сути, защита здоровья нижегородцев. Не секрет, что состояние "зеленых легких" области напрямую влияет на экологическую обстановку", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор добавил, что в 2019 году в рамках национального проекта "Экология" лесники получат еще около 100 единиц новой лесопатрульной, лесопожарной и лесовосстановительной техники.

"Такого масштабного обновления лесной техники в Нижегородской области не было долгое время", - подчеркнул Никитин.