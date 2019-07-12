Аваков пообещал обжаловать приговор итальянского суда экс-бойцу ВСУ

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что приговор, вынесенный бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, будет обжалован.

Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.

"Двадцать четыре года для Маркива - это несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и Украина не виновны в смерти Роккелли", - написал в пятницу Аваков в Twitter.

24 years for V.Markiv is an unfair and shameful decision of the Italian court. It’ll be appealed.Our guardsman and Ukraine aren’t guilty of the death of Rocchelli.He’s become the victim of an aggressive Russia which unleashed in Sloviansk a war on Donbass.We’ll continue fighting! pic.twitter.com/A9Yz4x5kg2 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12 июля 2019 г.

Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова в июне 2017 года. Сторона обвинения утверждает, что Маркив находился в составе подразделения, дислоцировавшегося на вершине горы Карачун, откуда был открыт обстрел позиции на дистанции в свыше полутора километров.

На судебном заседании в середине мая показания дал исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан. В 2014 году он был одним из командиров подразделений в штабе операции киевских силовиков под Славянском. В суде он рассказал, что тяжелого вооружения у бойцов добровольческого батальона Маркива не было. Представители пострадавшей стороны в ответ предъявили суду фотографию Маркива времен службы в Донбассе, на которой он позирует с гранатометом.

Среди представленных адвокатами обвинения материалов - фотографии Маркива на фоне флага с нацистской символикой, который он в суде назвал трофеем, а также фотографии с испуганным мужчиной, к голове которого пистолет приставил человек, похожий на осуждённого.

По версии обвинения, обстрел машины, в которой находились Миронов, Рогелон и Роккелли, был произведен преднамеренно. Автомобиль сначала обстреляли из автоматического оружия, а потом придорожный откос, в который они сбежали, накрыли минометным огнем.