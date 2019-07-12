Россия пока не планирует выходить из ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 12 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия пока не планирует покидать Организацию по запрещению химического оружия, заявил РИА Новости в пятницу постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Пока нет", - сказал дипломат в ответ на вопрос о том, не собирается ли Россия выйти из организации.
Вчера, 17:14Шульгин заявил о глубоком кризисе в ОЗХО
Ранее он призвал к оптимистичному настрою относительно будущего ОЗХО.
"Мы надеемся, что наконец реализуется обещание руководства ОЗХО о том, чтобы сделать Организацию нашим общим домом. А коли так - мы в рамках нашего общего дома сможем договориться, найти взаимоприемлемые решения с тем, чтобы противостоять новым вызовам и угрозам, не последней из которых является угроза химического терроризма", - отметил российский постпред.