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РИА Новости

Россия пока не планирует выходить из ОЗХО

Вчера, 17:45
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© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
ГААГА (Нидерланды), 12 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия пока не планирует покидать Организацию по запрещению химического оружия, заявил РИА Новости в пятницу постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Пока нет", - сказал дипломат в ответ на вопрос о том, не собирается ли Россия выйти из организации.
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Вчера, 17:14
Шульгин заявил о глубоком кризисе в ОЗХО
Ранее он призвал к оптимистичному настрою относительно будущего ОЗХО.
"Мы надеемся, что наконец реализуется обещание руководства ОЗХО о том, чтобы сделать Организацию нашим общим домом. А коли так - мы в рамках нашего общего дома сможем договориться, найти взаимоприемлемые решения с тем, чтобы противостоять новым вызовам и угрозам, не последней из которых является угроза химического терроризма", - отметил российский постпред.
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Александр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияРоссияВ мире
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Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
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