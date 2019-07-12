Власти Тувы возьмут на себя расходы на похороны погибших при переправе

КРАСНОЯРСК, 12 июл - РИА Новости. Власти Тувы возьмут на себя расходы по организации похорон погибших при опрокидывании УАЗа в реке, сообщает глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли девять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву, женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.
"Распорядился, чтобы расходы по организации похорон обеспечило правительство Республики Тыва, нужно помочь справиться родственникам с таким страшным испытанием с помощью профессиональных психологов", - говорится в сообщении.