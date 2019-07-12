Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Об этом сообщает грузинский В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Об этом сообщает грузинский Первый канал

Виноделы перекрыли дорогу у Гомборского перевала. Они держали плакаты и скандировали: "Гварамия, уходи!"

"Своим заявлением Гварамия оскорбил не только нас, виноделов, но и всю Грузию", — приводит телеканал слова участника митинга Вано Сепиашвили.

Возмущение виноделов вызвали слова гендиректора "Рустави 2", сказанные им в прямом эфире. Он в крайне грубой форме высказался по поводу возможного запрета ввоза грузинских вин и минеральной воды в Россию, заявив, что плевать хотел на этот экспорт, и пожаловавшись, что его телеканалу "запретили свободно выражать мысли".

Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля ведущий авторской программы "P. S." Георгий Габуния начал эфир с нецензурной брани в адрес Путина. Поступок ведущего вызвал возмущение у зрителей. Сотни жителей Тбилиси вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить Габунию и Гварамию. Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, но извиняться отказалось.

Российский МИД назвал выходку Габунии беспрецедентной по низости. Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии, но Путин эту инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". А по поводу предложений возбудить против журналиста уголовное дело президент заметил, что это сделает ему "много чести".