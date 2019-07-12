Телемост между Россией и Украиной. Прямая трансляция

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В эфире "России 1" в рамках программы "Надо поговорить" начался первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной.

В студии телеканала ведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Предполагается, что в программе примут участие российско-украинские семьи, некоторые из них поддерживали общение, другие возобновят его в прямом эфире.

Политические вопросы подниматься не будут.

В начале программы Ситтель подчеркнул, что у россиян и украинцев очень много точек пересечения. Малахов, в свою очередь, рассказал, что накануне телемоста его маленький сын подарил девочке с Украины пластиковое кольцо.

"Я подумал, что если уже сын в полтора года делает первый шаг к сближению народов, то, конечно, мы сегодня должны попытаться это сделать без политики", — отметил телеведущий.

Поддерживать телемост с украинской стороны должен был канал NewsOne, однако анонс программы вызвал бурное недовольство политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против вещателя дело по статье "Покушение на совершение государственной измены".

В понедельник NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в адрес сотрудников.

После этого телеканал "Россия 1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже заявил, что украинская сторона выйдет в эфир по Skype.