В Туве объявили траур после гибели девяти человек в ДТП

КРАСНОЯРСК, 12 июл - РИА Новости. Траур объявлен в Туве после трагического ДТП, унесшего жизни девяти человек, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-оол.
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли девять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву, женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.
Вчера, 16:19Опубликовано видео с места трагедии в Туве
"В связи с трагическими событиями в нашей республике и гибелью людей в ДТП, в том числе малолетних детей, подписал указ об объявлении траура в Республике Тыва 12-13 июля. Все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия. Торжественный вечер, посвященный празднику животноводов, перенесен на другую дату", - говорится в сообщении.