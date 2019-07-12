В Омской области пересчитают тариф на обращение с ТКО

ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области по рекомендации Федеральной антимонопольной службы РФ пересмотрит расходы на обращение с твердыми коммунальными отходами для снижения тарифа на их вывоз для населения, сообщает РЭК в пятницу.

"Региональный регулятор исполнит предписание надзорного органа, и для этого в оптимальные сроки проведет анализ логистической составляющей тарифа", - приводятся в сообщении слова зампредседателя РЭК Людмилы Вичкуткиной, которая уточнила, что документ из ФАС с предписанием о перерасчете поступил в пятницу.

В комиссии пояснили, что ранее предельный единый тариф на обращение с ТКО был утвержден приказом РЭК Омской области 20 марта текущего года на уровне 5213,62 рубля за тонну с учетом НДС. При формировании тарифа эксперты комиссии провели техническую и экономическую экспертизы, а также принимались во внимание рекомендации ФАС. Ранее РЭК уже вносила изменения в акт, устанавливающий нормативы накопления отходов, в результате жителям многоквартирных домов Омска была снижена оплата за новую коммунальную услугу - с 133,21 до 127,5 рубля с человека в месяц. В начале июля руководство регоператора "Магнит" до запуска мусоросортировочного завода исключил из структуры тарифа расходы на обработку, в результате чего жители многоквартирных домов в Омске за одного человека будут платить 122,63 рубля, а жители частного сектора – 128,37 рубля с человека в месяц.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов ожидает, что после перерасчета РЭК произойдет снижение тарифа, что может повлиять на работу регионального оператора. Поэтому министерство готовится к разным вариантам развития событий и ведет консультации.

"У нас есть несколько путей решения. Один из них - когда в условиях измененного тарифа регоператор продолжает работу на территории Омской области. А министерство продолжает организовывать деятельность по переходу на новую систему обращения с ТКО. Второй вариант - когда утвержденный тариф будет ниже затрат на вывоз ТКО. В этом случае мы можем ждать негативного развития событий. Если такая коммунальная услуга, как вывоз мусора, оказываться не будет, то город может просто погрязнуть в мусоре. В таком случае наша задача – не допустить "зарастание" региона горами мусора. Министерство готово к любому исходу событий", - приводятся в сообщении слова Лобова.

Ранее на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 3 июля глава ФАС РФ Игорь Артемьев заявил, что в Омской области тариф на обращение с ТКО завышен более чем в два раза, а логистическая составляющая там определена более чем в 90%. Он сообщил, что ведомство выдало предписание, и тариф будет снижен практически в два раза.