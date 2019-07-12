Трамп заявил о "смерти" Шварценеггера

По словам корреспондента, глава государства произнес соответствующую фразу во время саммита в Белом доме.

"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", — процитировал Уокер слова Трампа, уточнив, что актер на самом деле жив.