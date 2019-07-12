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РИА Новости

Трамп заявил о "смерти" Шварценеггера

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был свидетелем смерти американского актера Арнольда Шварценеггера, сообщил в твиттере журналист Хантер Уокер.
По словам корреспондента, глава государства произнес соответствующую фразу во время саммита в Белом доме.
"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", — процитировал Уокер слова Трампа, уточнив, что актер на самом деле жив.
Вскоре Шварценеггер сам ответил на твит, опровергнув заявление президента.
"Я все еще здесь",— написал он в комментариях.
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