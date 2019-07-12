Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его

Порошенко назвал инициативу Зеленского "фантастической" и выступил с обвинениями в адрес России. По его мнению, цель законопроекта — наказать тех, кто защищал Украину от "агрессии" и дал ей "мощный европейский толчок".

Законопроект, внесенный Зеленским в Раду, предусматривает расширение перечня должностей, подпадающих под "очистку власти". В списке — президент, все депутаты и спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также оборонных предприятий. В пояснительной записке говорится, что они злоупотребляли властью и служебным положением, а также избегали ответственности за действия, направленные на собственное обогащение. Сам Зеленский отметил, что у него "не хватает цензурных слов" после общения с чиновниками разных уровней, и обвинил их в безразличии и коррупции.