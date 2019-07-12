Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал законопроект о люстрации, внесенный в Раду нынешним главой государства Владимиром Зеленским. Его слова приводятся на сайте партии "Европейская солидарность".
Порошенко назвал инициативу Зеленского "фантастической" и выступил с обвинениями в адрес России. По его мнению, цель законопроекта — наказать тех, кто защищал Украину от "агрессии" и дал ей "мощный европейский толчок".
11 июля, 16:39Жертва и обидчик поменяются местами. Эксперт об идее люстрации на УкраинеВладимир Зеленский предложил люстрировать чиновников времен Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал инициативу украинского лидера.
"Перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей Украины", — считает бывший президент.
Законопроект, внесенный Зеленским в Раду, предусматривает расширение перечня должностей, подпадающих под "очистку власти". В списке — президент, все депутаты и спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также оборонных предприятий. В пояснительной записке говорится, что они злоупотребляли властью и служебным положением, а также избегали ответственности за действия, направленные на собственное обогащение. Сам Зеленский отметил, что у него "не хватает цензурных слов" после общения с чиновниками разных уровней, и обвинил их в безразличии и коррупции.
В Госдуме инициативу назвали пиар-ходом в рамках предвыборной парламентской кампании. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, Зеленский намерен окончательно дискредитировать Порошенко и не дать его партии возможности занять места в Раде.
11 июля, 16:30"Идея веселая". Симферопольский депутат о призыве к люстрации на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой люстрации высшего руководства страны, работавшего с 2014 года. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik оценил реалистичность этой идеи.