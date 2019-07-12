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РИА Новости

В Одессе завершились морские учения Sea Breeze с участием НАТО

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
Эсминец ВМС США Carney в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Эсминец ВМС США Carney в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Международные учения Sea Breeze-2019 завершились в Одессе, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Учения начались на территории Украины 1 июля. В МИД РФ ранее назвали проведение учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к этим учениям соответствующим образом. Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко считает, что украинско-американские учения больше напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", но в случае необходимости России есть чем ответить на возможные провокации. При этом депутат напомнил, что сейчас агрессия стран НАТО нарастает.
Российский большой десантный корабль проекта 775 Азов в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
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Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО
"В Одессе состоялась торжественная церемония закрытия Sea Breeze - 2019", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, директора учений от американской и украинской сторон подвели итоги и отметили, что довольны результатами выполнения плана учений. Также подчеркнули, что штабной компонент активно развивается, заметно возрастает уровень сознательного планирования, эффективность применения имеющихся сил и средств, слаженность действий в международных тактических группах.
Как отмечается, директора учений также отметили, что готовы расширять программ и совершенствовать сценарии учений Sea Breeze-2020.
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