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РИА Новости
Война в Сирии

Постпред России в ОЗХО предупредил о провокации боевиков в Идлибе

Вчера, 17:27
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© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© AP Photo / Peter Dejong
ГААГА (Нидерланды), 12 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Провокация с применением химического оружия готовится в сирийском Идлибе, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Звучит один и тот же мотив, что у сирийцев есть скрытые запасы химического оружия и они его оттуда берут, когда нужно его использовать. При этом никто не задумывается о военной целесообразности такого применения. Уже подмечено, что разговоры о применении химического оружия начинаются, когда сирийские войска одерживают успехи. Зачем им тогда применять химическое оружие, когда они и так одной ногой уже стоят в Думе или других местах?" - сказал Шульгин журналистам.
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Он добавил, что такие заявления делаются для того, чтобы "отвлечь внимание, переключить стрелки и начать международный скандал".
"Сирийцы здесь и в Нью-Йорке говорят, что знают о том, что завозятся химические боеприпасы, знают, из каких стран, сообщают фамилии людей, ответственных за готовящиеся провокации. Вот в Идлибе сейчас назревает химическая провокация. Ну пошлют туда команду МУФС (Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии), и что она там найдет? Скажут, что опять виноваты сирийцы и покрывающие их русские. Альтернативные версии они же не рассматривают", - заключил постпред.
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МИД России ранее заявлял, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в мае этого года после обвинений в адрес Дамаска по поводу химатаки в Идлибе со стороны Вашингтона заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. МИД Сирии также опроверг информацию о химической атаке. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.
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Война в СирииОрганизация по запрещению химического оружияРоссия
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