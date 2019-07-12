Постпред России в ОЗХО предупредил о провокации боевиков в Идлибе

ГААГА (Нидерланды), 12 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Провокация с применением химического оружия готовится в сирийском Идлибе, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Звучит один и тот же мотив, что у сирийцев есть скрытые запасы химического оружия и они его оттуда берут, когда нужно его использовать. При этом никто не задумывается о военной целесообразности такого применения. Уже подмечено, что разговоры о применении химического оружия начинаются, когда сирийские войска одерживают успехи. Зачем им тогда применять химическое оружие, когда они и так одной ногой уже стоят в Думе или других местах?" - сказал Шульгин журналистам.

Он добавил, что такие заявления делаются для того, чтобы "отвлечь внимание, переключить стрелки и начать международный скандал".

"Сирийцы здесь и в Нью-Йорке говорят, что знают о том, что завозятся химические боеприпасы, знают, из каких стран, сообщают фамилии людей, ответственных за готовящиеся провокации. Вот в Идлибе сейчас назревает химическая провокация. Ну пошлют туда команду МУФС (Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии), и что она там найдет? Скажут, что опять виноваты сирийцы и покрывающие их русские. Альтернативные версии они же не рассматривают", - заключил постпред.