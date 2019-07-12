Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T17:22Z
https://ria.ru/20190712/1556472101.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Документы не сгорели при пожаре в РГАЛИ

Вчера, 17:22
539
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Документы при пожаре в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) не сгорели, намокшие при тушении бумаги отправят в морозильные камеры для восстановления, сообщил РИА Новости глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.
"Мы отделались малой кровью, ничего, слава богу, не сгорело, но при тушении пожара водой в одном из хранилищ часть документов госучреждений подмокли. Мы их переправим в морозильные камеры сегодня или завтра утром. А потом у нас есть специальная технология, это когда воду вытаскивают из бумаги. Эта дорогая техника, которую мы приобрели лет 8 назад. Документы помещают в вакуум, который медленно высасывает влагу", - сказал Артизов.
Пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен, шла проливка места ЧП. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция". Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) - крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
100020
Обсудить 0
РосархивАндрей АртизовПроисшествия
Рекомендуем
Здание Российского государственного архива литературы и искусства, где произошел пожар. 12 июля 2019
Сотрудница РГАЛИ: на этаже, где случился пожар, не было ценных документов
РИА
Новости
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
Пожарные закончили работу на месте возгорания в РГАЛИ
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
В Москве в Государственном архиве литературы и искусства произошел пожар
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
В Москве ликвидировали открытое горение в РГАЛИ
Лента
новостей
Разработчик рассказал о важности экраноплана для спасения космонавтов
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Шульгин заявил о глубоком кризисе в ОЗХО
Храм Христа Спасителя
Режим работы станции метро "Кропоткинская" изменится из-за очереди к мощам
Разработчик назвал сроки создания спасательного экраноплана для Восточного
Туристы фотографируются в Долине приведений на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма
Более ста человек были спасены в горах Крыма с начала года
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
На Выборгской улице в Москве восстановили движение после пожара в РГАЛИ
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
В Москве локализовали пожар в государственном архиве литературы и искусства
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Эксперт МУФС покинул ОЗХО после утечки данных его доклада, заявил Шульгин
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
Лента новостейМолния