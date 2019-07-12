Документы не сгорели при пожаре в РГАЛИ

"Мы отделались малой кровью, ничего, слава богу, не сгорело, но при тушении пожара водой в одном из хранилищ часть документов госучреждений подмокли. Мы их переправим в морозильные камеры сегодня или завтра утром. А потом у нас есть специальная технология, это когда воду вытаскивают из бумаги. Эта дорогая техника, которую мы приобрели лет 8 назад. Документы помещают в вакуум, который медленно высасывает влагу", - сказал Артизов.