Документы не сгорели при пожаре в РГАЛИ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Документы при пожаре в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) не сгорели, намокшие при тушении бумаги отправят в морозильные камеры для восстановления, сообщил РИА Новости глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.
"Мы отделались малой кровью, ничего, слава богу, не сгорело, но при тушении пожара водой в одном из хранилищ часть документов госучреждений подмокли. Мы их переправим в морозильные камеры сегодня или завтра утром. А потом у нас есть специальная технология, это когда воду вытаскивают из бумаги. Эта дорогая техника, которую мы приобрели лет 8 назад. Документы помещают в вакуум, который медленно высасывает влагу", - сказал Артизов.
Пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен, шла проливка места ЧП. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция". Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) - крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
РГАЛИ. RGALI. Gallons of water poured into the building with archives of Russian and Soviet literature and art pic.twitter.com/xZ6GYqIWTh— Elena Razlogova (@erazlogo) 12 июля 2019 г.