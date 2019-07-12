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2019-07-12T17:22Z
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РИА Новости

Разработчик рассказал о важности экраноплана для спасения космонавтов

Вчера, 17:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Спасательный экраноплан для обеспечения безопасности пилотируемых пусков с космодрома Восточный должен иметь водоизмещение не менее 500 тонн, заявил РИА Новости в пятницу председатель совета директоров Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (СПК) Георгий Анцев.
Ранее в Ракетно-космической корпорации "Энергия" заявили, что экипаж корабля "Федерация" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в Роскосмосе пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой. В ЦКБ Алексеева, в свою очередь, заявили, что готовы заниматься этой темой, а первый спасательный экраноплан можно создать за пять лет.
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"Тяжелый экраноплан, от пятисот тонн (600, 700, 1000) - это все возможно, это как раз средство для такой активной космонавтики", - сказал Анцев на Военно-морском салоне.
Он пояснил, что в идеале для спасательных операций в Тихом океане нужно два таких судна: одно дежурит на российском берегу, другое - на побережье США. Но экраноплан с таким водоизмещением сможет брать порядка 200 тонн полезной нагрузки. При спасательных операциях большое количество оборудования не понадобится. Можно взять лишь медицинский блок с персоналом и аварийно-спасательные катера, а оставшийся резерв использовать для топлива. В таком случае спасательные операции можно будет проводить и с помощью одного экраноплана.
"А экраноплан в этом плане удобен: если закончился керосин, у него есть автономность 5-10 суток, чтобы дождаться дозаправщика. Пришел пароход, заправил, можно лететь. Экраноплан, как корабль, волну держит хорошо, можно встать против волны – прочности у него хватит. Даже в случае повреждения его можно зацепить и потащить, а при невозможности взлета его можно буксировать", - охарактеризовал Анцев живучесть и автономность экранопланов.
Кроме того, по его словам, за счет высокой грузоподъемности и нетребовательности к местам базирования (экраноплан может стоять на воде и выходить на берега) такие машины можно будет применять не только для спасения космонавтов, но и, например, для эвакуации пострадавших при землетрясениях и других стихийных бедствиях. Экранопланы смогут найти свое широкое применение и в тушении пожаров, так как берут на борт в десятки раз больше воды (около 200 тонн), чем современные гидросамолеты.
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