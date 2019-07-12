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РИА Новости

Украинский "24 канал" проведет телемост с "Рустави 2"

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУ здания телеканала "Рустави 2" в Тбилиси
У здания телеканала Рустави 2 в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Украинский "24 канал" намерен провести в пятницу вечером телемост Киев-Тбилиси с грузинским оппозиционным телеканалом "Рустави 2", заявил ведущий украинского канала Артем Овдиенко.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
"Телемост Киев-Тбилиси между украинским "24 каналом" и грузинским телеканалов "Рустави 2" уже в эту пятницу в семь вечера по Киеву (совпадает с мск - ред.). Трансляция не только в эфире, но и в Facebook и YouTube", - заявил Овдиенко в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Владельцем "24 канала" является бизнесмен Роман Андрейко, который входит в партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового.
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
10 июля, 22:50
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