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РИА Новости

Пострадавших от турбулентности пассажиров Air Canada выписали из больницы

Вчера, 17:13
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Все пассажиры, пострадавшие при турбулентности на рейсе Air Canada в четверг, выписаны из больницы, сообщила авиакомпания телеканалу CNBC.
Ранее телеканал CBC сообщил, что авиалайнер Boeing 777-200, совершавший рейс из Ванкувера в австралийский Сидней, уже миновал Гавайские острова, но был вынужден повернуть из-за неожиданного попадания в зону турбулентности на высоте 10 тысяч метров. Посадка в аэропорту столицы штата Гавайи Гонолулу произошла в 06.46 по местному времени (19.46 мск). Тридцать человек, летевшие на рейсе Air Canada и пострадавшие от турбулентности, были госпитализированы в Гонолулу.
По данным авиакомпании, всем пассажирам была оказана медицинская помощь, их уже выписали из местных больниц и разместили в отелях на Гавайях.
Всего на борту самолета находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.
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