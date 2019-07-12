Пострадавших от турбулентности пассажиров Air Canada выписали из больницы

Ранее телеканал CBC сообщил, что авиалайнер Boeing 777-200, совершавший рейс из Ванкувера в австралийский Сидней, уже миновал Гавайские острова, но был вынужден повернуть из-за неожиданного попадания в зону турбулентности на высоте 10 тысяч метров. Посадка в аэропорту столицы штата Гавайи Гонолулу произошла в 06.46 по местному времени (19.46 мск). Тридцать человек, летевшие на рейсе Air Canada и пострадавшие от турбулентности, были госпитализированы в Гонолулу.