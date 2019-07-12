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2019-07-12T17:12Z
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РИА Новости

Разработчик назвал сроки создания спасательного экраноплана для Восточного

Вчера, 17:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (СПК) имени Алексеева готово создать экраноплан, который можно было бы использовать для спасания космонавтов при пилотируемых пусках с космодрома Восточный, на это может уйти порядка пяти лет, заявил РИА Новости в пятницу председатель совета директоров ЦКБ Георгий Анцев.
Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля "Федерация" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в Роскосмосе пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой.
"Хочу сказать спасибо, что коллеги из Роскосмоса подняли этот вопрос по спасанию. И мы в ответ от ЦКБ Алексеева говорим, что мы сегодня готовы разработать экраноплан, который будет, в том числе, заниматься аварийно-спасательными работами для нашей космонавтики", - сказал Анцев на Военно-морском салоне.
"Если за эту задачу взяться всем вместе, она выполнима в ближайшую пятилетку. Можно говорить хотя бы об одном действующем образце-прототипе. А дальше уже его тиражировать гораздо проще", - добавил он.
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По словам Анцева, для создания новой машины можно будет использовать задел, оставшийся от разработанного еще в СССР экраноплана "Спасатель" - один экземпляр сейчас остался в Нижнем Новгороде, причем его корпус, как отметил собеседник агентства, в хорошем состоянии. Экраноплан может развивать скорость порядка 500-600 километров в час и быстрее любых других средств добираться до терпящих бедствие в океане.
Анцев считает, что при должном внимании к этой теме Россия могла бы организовывать спасание и пилотируемых миссий других стран.
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РКК "Энергия"РоскосмосРоссияРИА Наука
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