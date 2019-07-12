В Москве электричка насмерть сбила мужчину

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, попав под электричку около железнодорожной станции "Перово" в Москве, сообщила журналистам пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Отмечается, что сегодня около 06.00 в районе железнодорожной станции "Перово" электропоездом сообщением "47-й км - Москва" смертельно травмирован 35-летний гражданин. По предварительным данным, он не слышал приближение электрички.