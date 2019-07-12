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РИА Новости

Опубликовано видео отправки первой партии С-400 в Турцию

Вчера, 17:08
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео отправки первой партии компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
На кадрах видно, как происходит погрузка ЗРК на борт самолета.
Как сообщалось ранее, два российских самолета с первой партией компонентов ЗРК приземлились на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.
По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 за два с половиной миллиарда долларов. Часть этой суммы заказчик оплатит сам, другую — за счет российского кредита.
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 11:50
"Парадокс современности". Начались поставки С-400 в ТурциюРоссия начала поставки С-400 в Турцию. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок, Анкара не поддалась на шантаж США и сделала шаг вперед в области своей обороноспособности.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал, когда Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. При этом США угрожали Анкаре задержкой или вообще отменой поставок новейших истребителей F-35. Но Турция отказалась разрывать контракт.
С-400 "Триумф" предназначены для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также наземных объектов. Дальность действия комплексов достигает 400 километров, они способны поражать цели на высоте до 30 километров.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Вчера, 11:37
Поставленные в Турцию С-400 будут введены в эксплуатацию после сборки
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Безопасность
Популярные комментарии
а еще больше НАТО озабочено, что денюшки России потекли, а не им ))
12 июля, 17:58
Витя Сирнова
1700000
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