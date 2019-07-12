Опубликовано видео отправки первой партии С-400 в Турцию

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало Министерство обороны опубликовало видео отправки первой партии компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

На кадрах видно, как происходит погрузка ЗРК на борт самолета.

Как сообщалось ранее, два российских самолета с первой партией компонентов ЗРК приземлились на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 за два с половиной миллиарда долларов. Часть этой суммы заказчик оплатит сам, другую — за счет российского кредита.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал, когда Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. При этом США угрожали Анкаре задержкой или вообще отменой поставок новейших истребителей F-35. Но Турция отказалась разрывать контракт.