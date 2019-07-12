На Выборгской улице в Москве восстановили движение после пожара в РГАЛИ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на Выборгской улице в Москве восстановлено после пожара в Госархиве литературы и искусства, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как ранее передал с места событий корреспондент РИА Новости, спасатели закончили ликвидацию пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), горевшем на севере Москвы.

Ранее ЦОДД сообщал, что из-за возгорания перекрыто движение от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Крупный пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен, шла проливка места ЧП. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция", архивные это документы или нет, пока неясно. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже. Масштабы ущерба пока неизвестны, но, по данным Росархива, ценные документы не пострадали.