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РИА Новости

На Выборгской улице в Москве восстановили движение после пожара в РГАЛИ

Вчера, 17:05
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на Выборгской улице в Москве восстановлено после пожара в Госархиве литературы и искусства, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Как ранее передал с места событий корреспондент РИА Новости, спасатели закончили ликвидацию пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), горевшем на севере Москвы.
Ранее ЦОДД сообщал, что из-за возгорания перекрыто движение от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Здание Российского государственного архива литературы и искусства, где произошел пожар. 12 июля 2019
Вчера, 16:00
Сотрудница РГАЛИ: на этаже, где случился пожар, не было ценных документов
Крупный пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен, шла проливка места ЧП. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция", архивные это документы или нет, пока неясно. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже. Масштабы ущерба пока неизвестны, но, по данным Росархива, ценные документы не пострадали.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
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