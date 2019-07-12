Шульгин заявил о глубоком кризисе в ОЗХО

ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия находится в глубоком кризисе, Москва рассчитывает, что ОЗХО вернется к нормальной работе, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"ОЗХО переживает глубокий кризис - разлад ее деятельности, предельная политизация. И это не сегодня случилось, а гораздо раньше. Полностью забыта практика принятия консенсусных решений", - заявил он в пятницу в ходе брифинга "Кто же в действительности применяет химическое оружие в Сирии?".

Шульгин напомнил про решение наделить технический секретариат функциями определения ответственных за применение химоружия, что, по мнению РФ, нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия и наносит ущерб прерогативам Совета Безопасности ООН.

"Скандал вокруг доклад МУФС (доклад Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года - ред.) - это еще один детонатор центробежных тенденций в нашей организации. Причем история эта уже вышла далеко за пределы ОЗХО. Какое-то время это все происходило в кулуарах ОЗХО, только делегации были в курсе, но теперь об этом говорят и вне ОЗХО", - добавил дипломат.

Он отметил, что "так, наверно, продолжаться не должно". "Мы хотели бы надеется, что вернемся к практике нормальной работы, тем более что нынешнее руководство ОЗХО говорит, что наша организация должна рассматриваться в качестве нашего общего дома", - заявил Шульгин.

ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество, …вероятно, хлор".

Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.

Запад обвиняет в химической атаке Дамаск. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России назвал эти сообщения вбросами, цель которых — выгородить террористов и оправдать возможные удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще за месяц до событий сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.