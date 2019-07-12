Источник сообщил об увольнении подозреваемого в госизмене Воробьева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Арестованный по подозрению в государственной измене Александр Воробьев уволен с должности помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.

"Воробьев уволен с государственной службы", - сказал собеседник агентства.

О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ России объявила неделю назад. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С 2018 года возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.