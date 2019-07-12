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РИА Новости

Источник сообщил об увольнении подозреваемого в госизмене Воробьева

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Арестованный по подозрению в государственной измене Александр Воробьев уволен с должности помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.
"Воробьев уволен с государственной службы", - сказал собеседник агентства.
О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ России объявила неделю назад. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С 2018 года возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов
Вчера, 13:35
Полпред в УрФО поможет следствию по делу о госизмене в отношении помощника
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, в последние годы за государственную измену сроки получают по четыре-шесть россиян ежегодно, но в 2016-м был всплеск - сразу 14 приговоров.
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ФСБ РФКалининградская областьРоссияПроисшествия
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