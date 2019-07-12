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РИА Новости

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Вчера, 16:54
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу на территории американского штата Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 13.11 по времени UTC (16.11 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к востоку от города Риджкрест, рядом с которым на прошлой неделе также были зафиксированы подземные толчки. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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Как говорится в Twitter-аккаунте аэропорта Лос-Анджелеса, службы воздушной гавани проводят проверку инфраструктуры после землетрясения около Риджкреста. Сообщений о том, что аэропорту был нанесен ущерб, не поступало.
В прошлую пятницу на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, оно стало вторым за неделю сильным землетрясением в этом районе. В результате около 200 тысяч жителей остались без электричества, несколько человек пострадали. В прошлый четверг землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.
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