Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

ПАВИЯ (Италия), 12 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Боец украинской Национальной гвардии Виталий Маркив признан виновным в убийстве итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе и приговорён к 24 годам заключения.

Соответствующее решение огласил в пятницу днём суд присяжных итальянского города Павия, передаёт корреспондент РИА Новости из зала, где был озвучен вердикт.

Прокуратура требовала приговорить Маркива, имеющего двойное гражданство, к 17 годам тюрьмы. По версии обвинения, Маркив находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда был открыт минометный огонь по группе, в которую входили Роккелли и Андрей Миронов.

Защита настаивала на полной невиновности Маркива, аргументируя это удалённостью точки обстрела от горы и отсутствием у его отряда тяжелого вооружения.

Оглашение приговора состоялось не в здании местного суда, которое не могло вместить всех желающих, а в просторном помещении палаццо провинциальных властей. В зале заседаний присутствуют несколько десятков представителей украинской диаспоры. В основном это женщины средних лет, одетые в вышиванки. Вердикт суда они встретили в молчании.

Маркива арестовали в июне 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика из РФ Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области.

Сторона обвинения утверждает, что Маркив находился в составе подразделения, дислоцировавшегося на вершине горы Карачун, откуда был открыт обстрел позиции на дистанции в свыше полутора километров.

На судебном заседании в середине мая показания дал исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан. В 2014 году он был одним из командиров подразделений в штабе операции киевских силовиков под Славянском. В суде он рассказал, что тяжелого вооружения у бойцов добровольческого батальона Маркива не было. Представители пострадавшей стороны в ответ предъявили суду фотографию Маркива времен службы в Донбассе, на которой он позирует с гранатометом.

Среди представленных адвокатами обвинения материалов - фотографии Маркива на фоне флага с нацистской символикой, который он в суде назвал трофеем, а также фотографии с испуганным мужчиной, к голове которого пистолет приставил человек, похожий на осуждённого.

Ранее свидетели защиты также говорили, что Маркив был простым бойцом Нацгвардии и не мог отдавать приказы вести огонь на поражение. Минометы, из которых мог вестись обстрел, были на вооружении Вооруженных сил Украины, бойцы которых тогда также дислоцировались на горе Карачун, но обмена оружием между нацгвардейцами и солдатами ВСУ не происходило. Убийство Роккелли и его переводчика украинские власти назвали побочным эффектом боевых действий. Последней позиции защиты, настаивающей на полной невиновности своей клиента, было предположение о том, что Роккелли и его спутников обстреляли ополченцы. Как стало известно следствию, именно ополченцы первыми прибыли на место инцидента, подобрали тела погибших и оказали помощь раненому французскому фотожурналисту Уильяму Рогелону, в тот день попросившему Роккелли взять его с собой.

Рогелон стал ключевым свидетелем обвинения, впервые выступив на процессе в ноябре прошлого года. По его словам, получасовой обстрел со стороны киевских силовиков велся целенаправленно по вышедшей из автомобиля группе людей, а затем по их укрытию. Автоматный огонь сменил обстрел из миномета. Использование тяжелого вооружения стало отягчающим пунктом обвинения - минометный огонь корректировался, чтобы поразить укрывшихся.

Рогелон в результате обстрела получил тяжелые ранения и психологическую травму. Юристам обвинения долго не удавалось снова войти с ним в контакт, чтобы пригласить принять участие в процессе.

По версии обвинения, обстрел машины, в которой находились Миронов, Рогелон и Роккелли, был произведен преднамеренно. Автомобиль сначала обстреляли из автоматического оружия, а потом придорожный откос, в который они сбежали, накрыли минометным огнем.

Фамилия Маркива попала к следователям после того, как стало известно о его контактах с освещающими войну в Донбассе итальянскими журналистами. В разговорах с ними он якобы признался в том, что принял в участие в смертельном обстреле журналистов. В суде Маркив опроверг эту информацию и заявил, что подразделение на горе Карачун было вооружено только легким стрелковым вооружением.