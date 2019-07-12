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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт МУФС покинул ОЗХО после утечки данных его доклада, заявил Шульгин

Вчера, 16:54
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© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Эксперт Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) Иэн Хендерсон, доклад которого оказался в широком доступе, покинул ОЗХО, против него ведётся расследование из-за утечки, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Господин Хендерсон покинул уже ОЗХО, против него ведется расследование по факту утечки доклада", - сказал постпред.
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
Вчера, 15:08
Россия и Сирия создали благоприятные условия для работы миссии ОЗХО в Думе
ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.
Набережная реки Оронт в городе Хама
Вчера, 13:03
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Участник видеосъемки в больнице города Дума, 11-летний мальчик Хасан Диаб, и его отец ранее рассказали в беседе с РИА Новости подробности постановочной видеосъемки весной 2018 года. По их словам, детям за участие в постановке тогда раздали печенье. Опрошенные РИА Новости жители Думы не смогли подтвердить факт химической атаки, заявив, что в принципе не слышали и не знают кого-либо, кто пострадал от отравляющих веществ.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияМИД РФСирияДамаск (город)В мире
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