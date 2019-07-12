СЖР обратится в международные организации после блокировки Sputnik Литва

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Решение вильнюсского суда заблокировать Sputnik Литва демонстрирует отсутствие свободы прессы в этой стране, Союз журналистов России намерен поднять этот вопрос на всех международных площадках, заявил РИА Новости секретарь и глава международного отдела СЖР Тимур Шафир.

Ранее вильнюсский окружной административный суд утвердил решение литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке Sputnik Литва, передает Sputnik Литва.

"К очень большому сожалению, это решение не вызывает удивления. Это решение показывает то, о чем мы много раз говорили: что на словах декларируемые принципы свободы прессы, свободы выражения, свободы работы журналистов ничего общего с практикой не имеют. Блокировка Sputnik на территории Литвы - это прямое нарушение свободы слова и нарушение свободы на выполнение профессиональной деятельности конкретно российскими журналистами по достаточно надуманному поводу", - сказал Шафир.

СЖР со своей стороны, подчеркнул он, будет делать все, чтобы привлечь максимальное внимание международных организаций к сложившейся ситуации. "И Международная федерация журналистов, и Европейская уже высказали свое опасение по поводу этого решения, когда оно планировалось. Теперь оно произошло, теперь необходимо оказывать давление на правительство государства, которое напрямую нарушает свободу слова, причем нарушает его в рамках Европейского союза", - отметил Шафир.

Он пообещал, что СЖР постарается поднимать проблему блокировки Sputnik Литва на всех международных площадках и форумах, и, возможно, обратится к инициаторам спорного решения - представителям правящих кругов Литвы.

"Спускать это все на тормозах, делать вид, что ничего не происходит, и ждать дальнейших, все более усиливающихся репрессивных шагов ни в коем случае нельзя", - подытожил секретарь СЖР.