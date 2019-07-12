Экс-губернатор Севастополя поблагодарил свою команду за работу

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Дмитрий Овсянников, освобожденный от должности губернатора Севастополя, поблагодарил свою команду, сказав, что был счастлив работать в регионе.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев. Овсянников проработал в городе почти три года, с июля 2016 года.
"Мне выдали трудовую книжку, я счастлив, что у меня есть запись в ней, я сердцем буду переживать за Севастополь и за реализацию каждого мероприятия. Спасибо огромное всем, кто участвовал и будет дальше участвовать в развитии города", - сказал Овсянников на заседании в правительстве.
Он не сообщил, каковы его дальнейшие планы и где он намерен работать.
Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов в пятницу представил в Севастополе врио губернатора Развожаева.
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