Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T16:50Z
https://ria.ru/20190712/1556470482.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152133/51/1521335117_0:208:2903:1841_1036x0_80_0_0_fd1db5f7a8b74529cd387205ea70de6d.jpg
РИА Новости

Экс-губернатор Севастополя поблагодарил свою команду за работу

Вчера, 16:50
1018
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Овсянников. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Дмитрий Овсянников, освобожденный от должности губернатора Севастополя, поблагодарил свою команду, сказав, что был счастлив работать в регионе.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев. Овсянников проработал в городе почти три года, с июля 2016 года.

"Мне выдали трудовую книжку, я счастлив, что у меня есть запись в ней, я сердцем буду переживать за Севастополь и за реализацию каждого мероприятия. Спасибо огромное всем, кто участвовал и будет дальше участвовать в развитии города", - сказал Овсянников на заседании в правительстве.

Он не сообщил, каковы его дальнейшие планы и где он намерен работать.
Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов в пятницу представил в Севастополе врио губернатора Развожаева.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
11 июля, 21:30
Овсянников поблагодарил жителей Севастополя за поддержку
500211
Обсудить 0
Дмитрий ОвсянниковСевастопольПолитика
Рекомендуем
Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018
Развожаев рассказал, с чего начнет работу в Севастополе
РИА
Новости
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Врио губернатора Севастополя готов к совместным проектам с властями Крыма
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Экс-губернатор Севастополя пожелал преемнику быть успешным в политике
Лента
новостей
Набор электродов, превращающий микрочип в аналог черной дыры или мини-Вселенную
Физики создали "черную дыру" внутри компьютерного чипа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Раковые клетки
Ускоренное старение поможет победить рак, заявляют российские ученые
Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой
Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
"Роскосмос" получил первые снимки Земли со спутника "Метеор-М"
Михаил Развожаев
Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Путин сменил губернатора Севастополя
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Статуэтка коровы, найденная на раскопках в Тель Бет-Шемеше
Генетики назвали родину всех современных коров и быков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
Лента новостейМолния