Экс-губернатор Севастополя поблагодарил свою команду за работу

"Мне выдали трудовую книжку, я счастлив, что у меня есть запись в ней, я сердцем буду переживать за Севастополь и за реализацию каждого мероприятия. Спасибо огромное всем, кто участвовал и будет дальше участвовать в развитии города", - сказал Овсянников на заседании в правительстве.