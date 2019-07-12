Пентагон подготовит заявление по поставке С-400 в Турцию

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Министерство обороны США пока не комментирует поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, но готовит специальное заявление по этому поводу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

"У нас будет специальное заявление", - сказал сотрудник пресс-службы в ответ на просьбу прокомментировать поставку С-400, против которой США давно выступают.

Он добавил, что также для журналистов пройдет брифинг по вопросу С-400.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.