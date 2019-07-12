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РИА Новости

Пентагон подготовит заявление по поставке С-400 в Турцию

Вчера, 16:50
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Министерство обороны США пока не комментирует поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, но готовит специальное заявление по этому поводу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
"У нас будет специальное заявление", - сказал сотрудник пресс-службы в ответ на просьбу прокомментировать поставку С-400, против которой США давно выступают.
Он добавил, что также для журналистов пройдет брифинг по вопросу С-400.
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Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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