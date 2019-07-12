Корабль британских ВМС Duncan подменит уходящий на обслуживание Montrose

ЛОНДОН, 12 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Второй корабль британских ВМС, который Лондон направляет в Персидский залив, подменит дислоцированный в регионе фрегат Montrose на период планового обслуживания и ротации экипажа, сообщила официальный представитель канцелярии премьера.

Ранее британские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Британия после роста напряженности в отношениях с Ираном решила расширить военное присутствие в регионе Персидского залива и направить туда второй корабль ВМС – Duncan, который принимал участие в учениях НАТО в Черном море.

"Duncan направляется в регион для обеспечения непрерывной и безопасной навигации, в то время как Montrose отбывает для планового обслуживания и смены экипажа. Это позволит Британии и ее международным партнерам обеспечить свободу мореходства судам, проходящим через эту жизненно важную зону", - сказала представитель журналистам.

Точное время прибытия Duncan в регион не известно.

Отношения Британии и Ирана обострились после инцидента в районе Ормузского пролива. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным телеканала CNN, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.