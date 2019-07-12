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РИА Новости

Корабль британских ВМС Duncan подменит уходящий на обслуживание Montrose

Вчера, 16:47
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© Фото : пресс-центр Командования ВМС ВС УкраиныЭсминец Королевских ВМС Великобритании "Duncan"
Эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan
© Фото : пресс-центр Командования ВМС ВС Украины
Эсминец Королевских ВМС Великобритании "Duncan". Архивное фото
ЛОНДОН, 12 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Второй корабль британских ВМС, который Лондон направляет в Персидский залив, подменит дислоцированный в регионе фрегат Montrose на период планового обслуживания и ротации экипажа, сообщила официальный представитель канцелярии премьера.
Ранее британские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Британия после роста напряженности в отношениях с Ираном решила расширить военное присутствие в регионе Персидского залива и направить туда второй корабль ВМС – Duncan, который принимал участие в учениях НАТО в Черном море.
"Duncan направляется в регион для обеспечения непрерывной и безопасной навигации, в то время как Montrose отбывает для планового обслуживания и смены экипажа. Это позволит Британии и ее международным партнерам обеспечить свободу мореходства судам, проходящим через эту жизненно важную зону", - сказала представитель журналистам.
Точное время прибытия Duncan в регион не известно.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
11 июля, 19:23
В ООН прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе
Отношения Британии и Ирана обострились после инцидента в районе Ормузского пролива. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
По данным телеканала CNN, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в свою очередь, также отвергли, что иранские военные корабли пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
11 июля, 16:50
МИД призвал не нагнетать ситуацию с судами в Ормузском проливе
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