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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ректор МДА: у Московской духовной академии впереди серьезные изменения

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Вера КостамоЛекционный зал МДА
Лекционный зал МДА
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ректор Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде архиепископ Верейский Амвросий выступил за перевод магистратуры и аспирантуры МДА в Москву, что поможет сделать ее "современным богословским центром православного мира".
Ранее на этой неделе Священный Синод Русской православной церкви принял решение об оптимизации и координации научно-педагогической деятельности двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, располагающейся в Москве. Для этого была создана церковная комиссия. Архиепископ Амвросий был назначен также врио ректора Сретенской семинарии. Решения Синода вызвали оживленную дискуссию в православном сегменте Рунета, некоторые ее участники выражали опасения, что успешная Сретенская семинария в результате реформы будет ликвидирована.
"В целом магистратура и аспирантура нуждаются в том, чтобы находиться в самом центре культурных и академических событий. В случае Московской духовной академии этот центр должен быть расположен в Москве. У Московской духовной академии впереди серьезные изменения", - написал ректор МДА в своем Телеграм-канале.
Он признал, что на данном этапе духовное образование в МДА находится не на том уровне, на котором оно должно быть в главной академии Русской православной церкви. Одна из причин, по словам архиепископа Амвросия, "и немаловажная" - удаленность от столицы, эта причина "влечет за собой массу других". В будущем Московская духовная академия призвана стать "современным богословским центром православного мира". В настоящее время, как заметил архиерей, первым духовным вузом в рейтинге РПЦ является Санкт-Петербургская духовная академия, "во многом благодаря расположению в центре Петербурга".
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Говоря о работе созданной решением Синода комиссии, архиепископ Амвросий сообщил, что одно из возможных ее решений, как ожидается, действительно будет связано со Сретенской семинарией. В частности, семинария может повысить свой уровень аккредитации, став академией, хотя это и "не произойдет моментально".
"Полагаю, что должна произойти естественная смена поколений: все бакалавры должны окончить обучение там, куда и поступали, а затем Московская (Сретенская) духовная академия будет осуществлять набор только в магистратуру и аспирантуру", - рассказал ректор МДА. В то же время предполагается, что обучение на бакалавриате будет проходить в будущем только в Сергиевом Посаде, без участия в этом "Сретенки".
"Бакалавриат - это та ступень богословского образования, когда будущий священно- или церковнослужитель вводится в христианский способ существования, образ жизни. И для этого лучше всего подходит монастырская среда с многолетней традицией. Через несколько лет обучение на бакалавриате будет проходить только в сердце русского Православия - Троице-Сергиевой Лавре", - отметил иерарх РПЦ.
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Он подчеркнул, что "ни о каком разрушении Сретенской семинарии, Сретенского монастыря и вообще чего бы то ни было речи нет". "Даже если будет принято решение об оптимизации учебных процессов двух духовных учебных заведений, ничто разрушаться не будет. Ни традиции, ни наработанные обеими духовными школами замечательные методики, ни уклад монастырской жизни. И, конечно, никто не собирается никого никуда переселять, не собирается отбирать у обители храмы и здания. Никто не будет делить студентов и братию. Все это надуманные слухи и страхи", - заверил ректор МДА.
Председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов в эфире телеканала "Спас" также прокомментировал тему возможного перевода магистратуры и аспирантуры МДА в столицу, отметив, в частности, что "доступность центральных библиотек, возможность привлечения кадров, в том числе и московских священнослужителей, и ведущих церковных или светских ученых, в Москве несравнимы с Сергиевым Посадом".
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Козлов признал, что в значительной мере преподавательский состав Сретенской духовной семинарии и МДА сегодня "пересекается", и, по его мнению, нет смысла одному и тому же человеку сегодня читать свой курс в Сретенской семинарии на Большой Лубянке, "а завтра садиться в электричку и ехать читать тот же самый курс в Троице-Сергиевой лавре".
Заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) напомнил, что идея переезда части МДА в столицу обсуждалась еще в конце 1990-х – начале 2000-х годов. "На мой взгляд, объединение семинарий (я бы считал, что и вовсе всех четырех) города Москвы в одну напрашивается. Об этом говорит, в том числе, неизбежное (и демографически, и социально) падение числа абитуриентов. Объединение позволит сконцентрировать силы и средства. И потом, семинария - это бакалавриат, не научный центр, а школа для подготовки священников. Не думаю, что может быть лучше места для такой подготовки, чем Лавра", - написал епископ Савва в своем Телеграм-канале.
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Религия и мировоззрениерелигияРусская православная церковьМосковская духовная академияМоскваСергиев Посад
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