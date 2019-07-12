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РИА Новости

Власти Гибралтара задержали еще двоих членов экипажа иранского танкера

Вчера, 16:43
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полиция Гибралтара задержала еще двоих членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на полицию.
Накануне полиция Гибралтара в рамках расследования задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1 в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии.
По данным газеты, оба задержанных являются выходцами из Индии. Сейчас полиция их допрашивает.
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Отмечается, что все задержанные помогают полиции с расследованием, никому из них не было предъявлено обвинение. Всем задержанных предоставлена юридическая и консульская поддержка.
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
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