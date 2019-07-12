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РИА Новости

Пожарные закончили работу на месте возгорания в РГАЛИ

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели закончили ликвидацию пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), горевшем на севере Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Пожарные свернули брандспойты, отогнали от здания архива спецтехнику. Непосредственно возле здания осталась только одна пожарная машина. Спасатели покидают место возгорания.
Крупный пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен, шла проливка места ЧП. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция", архивные это документы или нет, пока неясно. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже. Масштабы ущерба пока неизвестны, но, по данным Росархива, ценные документы не пострадали.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Вчера, 15:38
При пожаре в РГАЛИ ценные документы не пострадали, заявили в Росархиве
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