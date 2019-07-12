Пожарные закончили работу на месте возгорания в РГАЛИ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели закончили ликвидацию пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), горевшем на севере Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожарные свернули брандспойты, отогнали от здания архива спецтехнику. Непосредственно возле здания осталась только одна пожарная машина. Спасатели покидают место возгорания.

Крупный пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен, шла проливка места ЧП. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция", архивные это документы или нет, пока неясно. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже. Масштабы ущерба пока неизвестны, но, по данным Росархива, ценные документы не пострадали.