В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 12 июл — РИА Новости. Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Рамзана Кадырова Центорой, сообщает корреспондент РИА Новости.

Село будет носить имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат-Юрт.

С такой инициативой выступили жители Центороя в конце мая на сельском сходе, идею поддержал Совет депутатов села.

На заседании присутствовали глава республики, жители села, главы районных администраций, министры.

Оглашая результаты голосования, спикер республиканского парламента Магомед Даудов подчеркнул, что каждый житель поддержал переименование.

Кадыров заявил, что жители неоднократно обращались к нему с предложением переименовать село, но он отказывался. Глава республики напомнил, что в Чечне практически в каждом населенном пункте есть улицы, площади, школы, носящие имена погибших героев.