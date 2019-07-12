В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 12 июл — РИА Новости. Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Рамзана Кадырова Центорой, сообщает корреспондент РИА Новости.
Село будет носить имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат-Юрт.
С такой инициативой выступили жители Центороя в конце мая на сельском сходе, идею поддержал Совет депутатов села.
Село Центорой в Чечне
На заседании присутствовали глава республики, жители села, главы районных администраций, министры.
Оглашая результаты голосования, спикер республиканского парламента Магомед Даудов подчеркнул, что каждый житель поддержал переименование.
Кадыров заявил, что жители неоднократно обращались к нему с предложением переименовать село, но он отказывался. Глава республики напомнил, что в Чечне практически в каждом населенном пункте есть улицы, площади, школы, носящие имена погибших героев.
Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном. Его именем назван главный проспект столицы республики, центральные улицы городов, площади, парки, школы. Грозненский футбольный клуб был переименован из "Терека" в "Ахмат".