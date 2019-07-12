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РИА Новости

В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

Вчера, 16:38
44810
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 июл — РИА Новости. Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Рамзана Кадырова Центорой, сообщает корреспондент РИА Новости.
Село будет носить имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат-Юрт.
С такой инициативой выступили жители Центороя в конце мая на сельском сходе, идею поддержал Совет депутатов села.
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСело Центорой в Чечне
Село Центарой в Чечне
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Село Центорой в Чечне
На заседании присутствовали глава республики, жители села, главы районных администраций, министры.
Оглашая результаты голосования, спикер республиканского парламента Магомед Даудов подчеркнул, что каждый житель поддержал переименование.
Кадыров заявил, что жители неоднократно обращались к нему с предложением переименовать село, но он отказывался. Глава республики напомнил, что в Чечне практически в каждом населенном пункте есть улицы, площади, школы, носящие имена погибших героев.
Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном. Его именем назван главный проспект столицы республики, центральные улицы городов, площади, парки, школы. Грозненский футбольный клуб был переименован из "Терека" в "Ахмат".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
4 июля, 13:48
Кадыров назначил своего представителя в мусульманских странах
80281351197
Обсудить 7
Магомед ДаудовРамзан КадыровГрозныйЧечняОбщество
Популярные комментарии
Боже сколько чести этому террористу предателю. И мост назвали в его честь и село, скоро памятники начнут ставить при жизни.
12 июля, 18:24
АБАндрей БЕСС
900022
Лучше было бы Ка-Дыровка
12 июля, 17:11
Антип Утин
520021
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