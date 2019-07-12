Рогозин обсудил с советником премьера Индии партнерство в сфере космоса

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджит Довал обсудил с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным сотрудничество двух стран в космической отрасли, говорится в распространенном в пятницу сообщении индийского МИД.

"Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 11 июля в Нью-Дели провел предметные переговоры с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом, обсудив с ним все аспекты российско-индийского сотрудничества в сфере космоса", - сказано в сообщении.

Как информировали в индийском дипведомстве, в ходе состоявшейся встречи Рогозин и Довал обсудили "сотрудничество в сфере новейших технологий, включая разработку новейших космических систем, ракетных двигателей, топлива, двигательных установок, космических кораблей и ракет-носителей".

В составе посетившей Нью-Дели во главе с Рогозиным делегации также были представители руководства РКК "Энергия" и НПО "Энергомаш". Индийскую сторону на переговорах также представлял глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван, указано в сообщении МИД.

В своем выступлении по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года, когда будет отмечать 75-ю годовщину независимости. В конце декабря индийский кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян", на сумму 100 миллиардов рупий (около 1,43 миллиарда долларов). Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в полет отправятся три человека – двое мужчин и женщина.