Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T16:34Z
https://ria.ru/20190712/1556469740.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/50/1555295082_0:193:2873:1809_1036x0_80_0_0_c4f7592f9842ee629767658ddb3af879.jpg
РИА Новости

Рогозин обсудил с советником премьера Индии партнерство в сфере космоса

Вчера, 16:34
185
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджит Довал обсудил с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным сотрудничество двух стран в космической отрасли, говорится в распространенном в пятницу сообщении индийского МИД.
"Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 11 июля в Нью-Дели провел предметные переговоры с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом, обсудив с ним все аспекты российско-индийского сотрудничества в сфере космоса", - сказано в сообщении.
Как информировали в индийском дипведомстве, в ходе состоявшейся встречи Рогозин и Довал обсудили "сотрудничество в сфере новейших технологий, включая разработку новейших космических систем, ракетных двигателей, топлива, двигательных установок, космических кораблей и ракет-носителей".
В составе посетившей Нью-Дели во главе с Рогозиным делегации также были представители руководства РКК "Энергия" и НПО "Энергомаш". Индийскую сторону на переговорах также представлял глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван, указано в сообщении МИД.
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
4 июня, 03:17
В ЦПК рассказали о планах помочь Индии в подготовке отряда космонавтов
В своем выступлении по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года, когда будет отмечать 75-ю годовщину независимости. В конце декабря индийский кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян", на сумму 100 миллиардов рупий (около 1,43 миллиарда долларов). Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в полет отправятся три человека – двое мужчин и женщина.
Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется в 2019 году.
200001
Обсудить 0
Нарендра МодиРоскосмосДмитрий РогозинРоссияИндияРИА Наука
Рекомендуем
Разработчик назвал сроки создания спасательного экраноплана для Восточного
РИА
Новости
Флаг Сирии в Дамаске
Лаврентьев и Асад обсудили формирование сирийской конституционной комиссии
Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона Российский в Ставрополе. 12 июля 2019
Медведев обратил внимание на качество школьного питания
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подготовит заявление по поставке С-400 в Турцию
Лента
новостей
Туристы фотографируются в Долине приведений на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма
Более ста человек были спасены в горах Крыма с начала года
Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
Главком ВВС Индии совершил полет на Як-130 в ходе визита в Россию
В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018
Развожаев рассказал, с чего начнет работу в Севастополе
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму превысило 150 человек
Сотрудники противопожарной службы у здания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве
Пожарные закончили проливку снаружи здания РГАЛИ
Разработчик рассказал о важности экраноплана для спасения космонавтов
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
Пожарные закончили работу на месте возгорания в РГАЛИ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Шульгин: Запад делает все, чтобы скрыть правду по ситуации в сирийской Думе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
Лента новостейМолния