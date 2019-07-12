Шульгин: Запад делает все, чтобы скрыть правду по ситуации в сирийской Думе

ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Западные партнеры делают все, чтобы правда по ситуации с инцидентом в сирийской Думе не всплыла наружу, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Как отметил Шульгин, Россия предлагала техсекретариату ОЗХО провести широкий брифинг с участием всех экспертов по инциденту в Думе, но получила отказ.

"Нам было сказано, что состоялось в марте голосование, которое сложилось в пользу сторонников, чтобы не обсуждать, никого не приглашать. Вот из этого исходите. Теперь уже могу задним числом рассказать, что голосование это было спровоцировано американской делегацией, именно они предложили голосовать. Предлог, который они привели, чтобы отвергнуть российское предложение: мы, было сказано с американской стороны, не хотим воссоздания здесь в Гааге сталинских процессов 1930-х годов с перекрестными допросами, с запугиванием свидетелей. Вот такая нехитрая была аргументация, которая, в общем-то, свидетельствовала о нервозности наших американских партнеров. Уж очень (США) не хочется, чтобы правда всплыла", - сказал Шульгин на брифинге.

"И вот если сейчас выяснится, что никакой химической атаки не было, а мы все больше и больше убеждаемся... То тогда рушится вся версия западных стран и США, значит тогда они действительно нарушители международного права. Ой, как не хочется нашим американским партнерам оказаться в такой роли. Поэтому они все и делают для того, чтобы правда не всплыла наружу", - добавил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.