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РИА Новости

Медведев обратил внимание на качество школьного питания

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона "Российский" в Ставрополе. 12 июля 2019
Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона Российский в Ставрополе. 12 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона "Российский" в Ставрополе. 12 июля 2019
СТАВРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Ставрополь обратил внимание на качество школьного питания и молочной продукции.
Медведев в Ставрополе осмотрел помещения готовящейся к открытию средней общеобразовательной школы на 1550 мест, построенной в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования". Премьер обошел учебные классы, спальни для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, футбольную площадку, столовую, где дети получают питание из местных ставропольских продуктов.
"Самое главное здесь, в столовой, чтобы продукты были здоровые и было вкусно. Потому что столики красивые - сомнений нет, и кухня красивая, но самое главное - чтобы питание было нормальное, качественное, здоровое и вкусное", - сказал Медведев, осмотрев столовую.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также поблагодарил премьера за внедрение системы маркировки молочных продуктов.
Постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила продажи в России отдельных видов товаров, вступило в силу 1 июля. Теперь размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".
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"Просто люди должны понимать, что они покупают. Или это нормальное молоко, или это некий молочный напиток, который гораздо дешевле.... Надо посмотреть, как это работает", - отметил Медведев.
Медведев поинтересовался укомплектованностью педагогического состава и осмотрел классные помещения и парты.
"Мебель ваша?" - поинтересовался премьер. "Да, ставропольская", - ответил губернатор. Медведеву сообщили, что и оборудование для учебных комнат - российского производства.
"Еще совсем недавно... в 2007 году все оборудование было иностранное - начиная от парт и заканчивая приборами в кабинетах химии и физики: пробирки, колбы - все было иностранное", - заметил глава правительства.
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