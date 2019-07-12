Медведев обратил внимание на качество школьного питания

Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона "Российский" в Ставрополе. 12 июля 2019

Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона "Российский" в Ставрополе. 12 июля 2019

СТАВРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Ставрополь обратил внимание на качество школьного питания и молочной продукции.

Медведев в Ставрополе осмотрел помещения готовящейся к открытию средней общеобразовательной школы на 1550 мест, построенной в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования". Премьер обошел учебные классы, спальни для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, футбольную площадку, столовую, где дети получают питание из местных ставропольских продуктов.

"Самое главное здесь, в столовой, чтобы продукты были здоровые и было вкусно. Потому что столики красивые - сомнений нет, и кухня красивая, но самое главное - чтобы питание было нормальное, качественное, здоровое и вкусное", - сказал Медведев, осмотрев столовую.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также поблагодарил премьера за внедрение системы маркировки молочных продуктов.

Постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила продажи в России отдельных видов товаров, вступило в силу 1 июля. Теперь размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

"Просто люди должны понимать, что они покупают. Или это нормальное молоко, или это некий молочный напиток, который гораздо дешевле.... Надо посмотреть, как это работает", - отметил Медведев.

Медведев поинтересовался укомплектованностью педагогического состава и осмотрел классные помещения и парты.

"Мебель ваша?" - поинтересовался премьер. "Да, ставропольская", - ответил губернатор. Медведеву сообщили, что и оборудование для учебных комнат - российского производства.