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РИА Новости
Война в Сирии

В РХБЗ отметили расхождение результатов проб из сирийской Думы

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Сергей Кикоть указал на несовпадающие результаты анализа проб с места предполагаемого химического инцидента в сирийской Думе.
Организация по запрещению химического оружия 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество, …вероятно, хлор".
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Вчера, 15:00
Пробы из сирийской Думы долго не анализировали, заявил Шульгин
"Результаты анализов вызвали у наших специалистов ряд вопросов. Так, в ходе анализа одних и тех же проб – 33 экологических пробы – результаты, содержащие данные о хлорированных продуктах, представленные двумя лабораториями, совпадают только в одном случае – в пробе норме 22", - заявил Кикоть в ходе брифинга "Кто же в действительности применяет химическое оружие в Сирии?".
По его словам, в ряде проб обнаружено взрывчатое вещество (тринитротолуола).
"Напрашивается вывод, что отверстие в крыше было образовано в результате взрыва, а не падения баллона (страны Запада обвиняют ВС САР в сбрасывании на вооруженную оппозицию начиненных хлором баллонов - ред.), который не получил серьезных повреждений", - добавил он.
Пригород Дамаска Дума
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Российские дипломаты раскритиковали доклад миссии ОЗХО по инциденту в Думе
Подытоживая претензии к докладу, Кикоть отметил, что все "вопросы звучали неоднократно и содержались в вербальной ноте РФ номер 759 от 26 апреля 2019 года".
"Однако ответ технического секретариата ОЗХО конкретных ответов на поставленные вопросы не содержит, носит формальный, завуалированный характер, обосновываемый необходимостью сохранения конфиденциальности. ...РФ продолжает настаивать на версии фальсификации доказательств и постановочном характере инцидента в Думе", - добавил Кикоть.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу в апреле 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в российском Генштабе еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.
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Война в СирииВойна в СирииВойска РХБЗОрганизация по запрещению химического оружияСирияДамаск (город)В мире
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