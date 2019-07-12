В Мехико произошли три землетрясения

Первое землетрясение магнитудой 2,1 было зафиксировано в 1 километра от района Мигель-Идальго. Чуть позже произошли два землетрясения магнитудой 2,0 и 2,5 с эпицентром на расстоянии 1 километр от района Альваро-Обрегон. В обоих случаях глубина залегания составила 3 километра.