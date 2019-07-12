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РИА Новости

В Мехико произошли три землетрясения

Вчера, 16:22
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МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Сразу три небольших землетрясения произошли в столице Мексики в пятницу утром, сообщает Национальная сейсмологическая служба латиноамериканской страны.
Первое землетрясение магнитудой 2,1 было зафиксировано в 1 километра от района Мигель-Идальго. Чуть позже произошли два землетрясения магнитудой 2,0 и 2,5 с эпицентром на расстоянии 1 километр от района Альваро-Обрегон. В обоих случаях глубина залегания составила 3 километра.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
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