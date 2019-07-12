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РИА Новости

Развожаев рассказал, с чего начнет работу в Севастополе

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018
Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Работа новой губернаторской команды в Севастополе начнется с изучения состояния дел в реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, сказал журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, освободив от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Развожаев. В пятницу его представили в Севастополе чиновникам, депутатам и военным.
"Буду погружаться во все вопросы. Большое количество программ в городе. Плюс федерально-целевая программа. Мне надо быстро понять, в каком состоянии программа находится. На следующей неделе планирую в правительстве РФ, надеюсь провести совещание с профильными представителями минэкономразвития, чтобы дальше делать какие-то выводы", - сказал Развожаев.
Ранее он сообщил, что новое правительство Севастополя будет сформировано в течение месяца.
Вчера, 16:15
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Михаил РазвожаевСевастопольПолитика
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