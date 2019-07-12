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2019-07-12T16:19Z
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РИА Новости

Опубликовано видео с места трагедии в Туве

Вчера, 16:19
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КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Управление республики Тува опубликовало на официальном сайте фотографии и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, включая детей.
На фотографиях видно автомобиль УАЗ, который находится наполовину в воде. Машина без крыши – вероятно тент сорвало при перевороте. Сама водная преграда не широкая, но с достаточно быстрым потоком. На видео несколько автомобилей, принадлежащих экстренным службам, передвигаются по лесу. Дорога на кадрах скрыта под водой.
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Вчера, 15:08
Вертолет со спасателями прибыл в район Тувы
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти. Управление МВД по Туве сообщает о шести погибших несовершеннолетних.
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ГИБДД МВД РФТуваПроисшествия
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