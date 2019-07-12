Опубликовано видео с места трагедии в Туве

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Управление республики Тува опубликовало на официальном сайте фотографии и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, включая детей.

На фотографиях видно автомобиль УАЗ, который находится наполовину в воде. Машина без крыши – вероятно тент сорвало при перевороте. Сама водная преграда не широкая, но с достаточно быстрым потоком. На видео несколько автомобилей, принадлежащих экстренным службам, передвигаются по лесу. Дорога на кадрах скрыта под водой.