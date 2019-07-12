В Подмосковье объем инвестиций вырос на 22% за год

"Промышленность у нас растет больше чем на 10% в год последние четыре года. Инвестиции за последний год выросли на 22%", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова на встрече с главами торговых представительств России в иностранных государствах.