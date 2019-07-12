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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье объем инвестиций вырос на 22% за год

Вчера, 16:19
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© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объем инвестиций в Московскую область вырос за год на 22%, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Промышленность у нас растет больше чем на 10% в год последние четыре года. Инвестиции за последний год выросли на 22%", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова на встрече с главами торговых представительств России в иностранных государствах.

Отмечается, что по итогам 2018 году объем несырьевого экспорта превысил 6,9 миллиарда долларов, показатели к 2024 году планируют увеличить до 13,24 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Приморский край вошли в тройку лидеров среди российских регионов по привлеченным прямым иностранным инвестициям в разрезе числа проектов.
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