В Подмосковье объем инвестиций вырос на 22% за год

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объем инвестиций в Московскую область вырос за год на 22%, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Промышленность у нас растет больше чем на 10% в год последние четыре года. Инвестиции за последний год выросли на 22%", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова на встрече с главами торговых представительств России в иностранных государствах.
Отмечается, что по итогам 2018 году объем несырьевого экспорта превысил 6,9 миллиарда долларов, показатели к 2024 году планируют увеличить до 13,24 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Приморский край вошли в тройку лидеров среди российских регионов по привлеченным прямым иностранным инвестициям в разрезе числа проектов.