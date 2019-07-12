Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области

МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Прирост населения за счет рождаемости и миграции населения отмечается в селах Мурманской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У вас на селе естественный прирост населения. Естественный прирост населения - плюс 59 человек. Это не такая большая цифра, но это естественный прирост", - сказала она на совещании по нацпроектам "Демография" и "Здравоохранение" в Мурманской области.

Голикова также рассказала, что в селах области, в отличие от городов, фиксируется положительный баланс миграции.