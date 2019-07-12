Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T16:17Z
https://ria.ru/20190712/1556469064.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155586/11/1555861195_0:299:3108:2047_1036x0_80_0_0_8e404a9731a7ff119ca307bc3c03aeb5.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области

Вчера, 16:17
896
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Прирост населения за счет рождаемости и миграции населения отмечается в селах Мурманской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"У вас на селе естественный прирост населения. Естественный прирост населения - плюс 59 человек. Это не такая большая цифра, но это естественный прирост", - сказала она на совещании по нацпроектам "Демография" и "Здравоохранение" в Мурманской области.
Медицинская сестра в коридоре больницы
Вчера, 14:17
Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года
Голикова также рассказала, что в селах области, в отличие от городов, фиксируется положительный баланс миграции.
Она добавила, что смертность в городах региона на 24% выше, чем на селе, и нужно установить причины и понять, как организовать медпомощь. При этом, по словам вице-премьера, младенческая смертность в регионе снизилась в 2019 году больше, чем на 32%.
41440410
Обсудить 2
Татьяна ГоликоваМурманскМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Мурманская область до 2024 года получит 7,5 млрд рублей на два нацпроекта
РИА
Новости
Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018
Развожаев рассказал, с чего начнет работу в Севастополе
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Врио губернатора Севастополя готов к совместным проектам с властями Крыма
Лента
новостей
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму превысило 150 человек
Юрий Бойко
Бойко считает, что принятые нынешней Радой законы ухудшили жизнь украинцев
Сотрудники противопожарной службы у здания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве
Пожарные закончили проливку снаружи здания РГАЛИ
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
Российский транспортный самолет с частями российского зенитно-ракетного комплекса С-400 на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин обсудил с советником премьера Индии партнерство в сфере космоса
Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона Российский в Ставрополе. 12 июля 2019
Медведев обратил внимание на качество школьного питания
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
В Гонконге на таможне изъяли поддельную вакцину на 36 тысяч долларов
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
Лента новостейМолния