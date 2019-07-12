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РИА Новости

Генпрокурора Украины вызвали на допрос по делу об участнике "евромайдана"

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 15 июля вызвала на допрос в качестве свидетеля генпрокурора Украины Юрия Луценко по делу против участника "евромайдана" Ивана Бубенчика, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Генпрокуратура Украины 3 апреля 2018 года сообщила о задержании Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Луценко заявил, что дело Бубенчика было неправильно квалифицировано.
"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - написала Сарган на своей странице в Facebook.
По ее словам, генпрокурора вызывают на допрос 15 июля в 15.00 (совпадает с мск) по заявлению адвоката потерпевших - Александра Горошинского.
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