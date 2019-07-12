Генпрокурора Украины вызвали на допрос по делу об участнике "евромайдана"

КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 15 июля вызвала на допрос в качестве свидетеля генпрокурора Украины Юрия Луценко по делу против участника "евромайдана" Ивана Бубенчика, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Генпрокуратура Украины 3 апреля 2018 года сообщила о задержании Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Луценко заявил, что дело Бубенчика было неправильно квалифицировано.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - написала Сарган на своей странице в Facebook.