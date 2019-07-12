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РИА Новости
Война в Сирии

Шульгин прокомментировал выводы доклада миссии ОЗХО по ситуации в Сирии

Вчера, 16:12
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ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Выводы доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) от 1 марта об инциденте в сирийской Думе сформулированы так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в причастности Дамаска, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"В конечном итоге, 1 марта появился долгожданный доклад. Выводы были сформулированы таким образом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в причастности сирийских властей", - сказал Шульгин в ходе брифинга "Кто же в действительности применяет химическое оружие в Сирии?".
ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество, …вероятно, хлор".
Запад обвиняет в химической атаке Дамаск. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России назвал эти сообщения вбросами, цель которых — выгородить террористов и оправдать возможные удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще за месяц до событий сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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Война в СирииАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружия
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