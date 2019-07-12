Аэрофлот включил Ульяновск в программу "деловой проездной"

МОСКВА, 12 июл – ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот включил Ульяновск в удобный тарифный продукт "Деловой проездной", предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании. С 12 июля услуга доступна на направлении из Москвы в Ульяновск и обратно. Этот город стал 38 направлением в маршрутной сети Аэрофлота, на котором действует "Деловой проездной".

Данная услуга представляет собой "единый" билет на несколько перелетов (от 2 до 8) туда и обратно на определенном направлении. Стоимость "Делового проездного" зависит от количества приобретаемых полетов в обе стороны, класса обслуживания и направления. Первый полет бронируется на конкретную дату и рейс, а остальные — остаются с открытой датой с возможностью забронировать их на любой удобный рейс (при наличии мест по выбранному тарифу).

Тариф также доступен на рейсах из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Калининград, Архангельск, Нижнекамск, Пермь, Уфа, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Воронеж, Белгород, Саратов, Оренбург, Анапа, Ставрополь, Астрахань, Минеральные воды, Мурманск, Махачкала, Нижневартовск, Сургут, Иркутск, Красноярск. А также из Москвы в Минск, из Санкт-Петербурга в Краснодар, Калининград, Сочи и Мурманск.

Забронировать такой билет возможно, позвонив в контактный центр ПАО "Аэрофлот", а также обратившись в офис собственной продажи ПАО "Аэрофлот" или в агентство, оформившее "Деловой проездной", не позднее, чем за 1 час до запланированного времени вылета рейса.

Подробнее ознакомиться с правилами тарифов можно на сайте авиакомпании, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) , по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.