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РИА Новости
Краснодарский край

Замглавы Кубани о реализации нацпроектов: легких побед не будет

Вчера, 16:09
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский
Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский. Архивное фото
Эксперты РИА Рейтинг в текущем году вновь включили Краснодарский край в ТОП-10 регионов по качеству жизни, этому способствовали высокие показатели таких сфер, как демография, жилищные условия, транспортная инфраструктура. В крае активно строятся новые дороги, благоустраиваются территории, тем не менее, остается ряд нерешенных вопросов. О том, как регион планирует решать задачи в таких сложных сферах, как ЖКХ, транспорт и ТЭК, в интервью РИА Новости рассказал вице-губернатор Анатолий Вороновский, курирующий эти отрасли.
- Анатолий Владимирович, какие цели вы ставите перед собой как куратор таких сложных отраслей, состояние которых определяет качество жизни в крае?
- Наши цели - в первую очередь, выполнить государственные и краевые программы, направленные на улучшение качества жизни жителей края. Важно, чтобы средства, которые доводятся федеральным центром до края, и средства регионального бюджета, которые направляются в муниципалитеты, были освоены качественно и результативно. Для достижения высоких результатов также важна отлаженная командная работа. Необходимо не только найти талантливых людей, демонстрирующих умение добиваться результата, но и удержать их в команде. Когда мы начали реализовывать национальные проекты - то понимали, что легких побед не будет. Здесь должны быть такие люди, которые нацелены на достижение результата и у которых есть азарт к работе, которые готовы работать 24 часа в сутки.
- В регионе активно благоустраиваются дворовые и общественные территории. Какие планы у края по благоустройству в текущем году?
- Это уникальный проект, который сейчас уже вошел в национальные. До этого два года мы уже работали по этой программе - в 2017-2018 годах. Ничего подобного в предыдущие годы у нас не было. Я сам 10 лет отработал в муниципальном образовании, мы всегда выискивали копейку, экономили, чтобы где-то площадку или парк отремонтировать. Пытались все это решить при помощи внебюджетных источников. А сейчас есть уникальная возможность за счет средств краевого федерального бюджета привести в порядок общественные территории. Проект "Формирование комфортной городской среды" позволил достичь достойных результатов. За два года было благоустроено более 300 дворовых и общественных территорий общей площадью более 950 тысяч квадратных метров. Работа нелегкая. В этих муниципалитетах ранее не было подрядчиков, которые бы занимались подобными видами работ. Нужно было найти подрядчиков, провести все конкурсные мероприятия. Каждый год мы включаем все больше муниципалитетов, которые ранее в проекте не участвовали. В текущем году мы планируем благоустроить 85 общественных и 17 дворовых территорий в 70 муниципалитетах края. На это будет направлено более двух миллиардов рублей. Проект будет реализовываться до конца 2024 года.
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- На Кубани один из самых высоких уровней обеспечения населения природным газом среди других российских регионов. Но ряд населенных пунктов остается негазифицированным, какие планы у региона в этой связи?
- Да, уровень газификации Краснодарского края составляет 83,2 %, хотя среднероссийский показатель - 68,1%. За прошлый год мы подняли уровень на 0,6%. Но при этом в нашем регионе все еще не газифицированы 609 населенных пунктов из 1762. Изменить эту ситуацию у нас призвана региональная программа - "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019-2023 годы". В ходе нее планируется построить внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью около 738 километров. Суммарный объем финансирования программы составит 1,976 миллиарда рублей. В этом году планируем провести около 230 километров внутрипоселковых газопроводов. В результате уровень газификации повысится до 83,5%. На территории России нет ни одного субъекта, который был бы газифицирован на 100%, однако губернатор края Вениамин Кондратьев поставил нам именно такую задачу, и мы стремимся к этому.
- Одна из резонансных тем на сегодняшний день - мусорная реформа. Готов ли край ее проводить?
- Шаг навстречу экологии можно только приветствовать. Вопрос острый для нашего края, учитывая почти шестимиллионное населения и еще около 17 миллионов туристов, которые к нам ежегодно приезжают. Объемы мусора с каждым годом растут, сейчас по расчетным данным - 3,5 миллиона тонн твердых коммунальных отходов в год. Наши свалки - еще с советских времен, там захоронялись коммунальные отходы, а сейчас стоит цель, чтобы мусор превратился в сырье. Мы изучали опыт Швеции, Австрии. Например, в Швеции 54% мусора идет на сжигание, он вырабатывает энергию, обеспечивает теплом, еще 45% идет на вторичку - то, что сортируется и перерабатывается, и лишь 0,8% у них захороняется. Мы, к сожалению, пока далеки от этого. Для изменения ситуации нам необходимы мусороперерабатывающие заводы. Тогда будет эффект. От того, что мы сейчас проведем реформу, увеличим тариф, а вывоз мусора останется, ничего не изменится. На Краснодарском полигоне в настоящий момент сортируется до 30% мусора. Но нам нужно стремиться сводить захоронение твердых коммунальных отходов до минимума. Перед нами стоит задача по строительству новых полигонов и рекультивации старых свалок. Это требует больших финансовых средств, сейчас мы выходим с этой инициативой на федеральный уровень - ведь нужно будет справиться с тем мусором, который в течение 50-60 лет захоронялся на свалках. Мы обсуждали эту ситуацию со специалистами - по их оценкам, этот мусор уже на переработку не пойдет. Для создания специальных полигонов нам необходимо в первую очередь найти инвесторов, и решить на государственном уровне вопрос о выделении средств. Площадки для строительства мусороперерабатывающих заводов уже есть. Мусор должен превратиться в сырье, за которое будет борьба, как в Швеции.
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- Какие мероприятия планирует провести регион по госпрограмме "Чистая вода-2024", которая была недавно одобрена?
- Мы запланировали построить и реконструировать 130 километров водопроводных сетей и 14 водозаборных сооружений в 22 муниципалитетах региона. На это будет выделено более 2,6 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На 2019 год в рамках программы у нас запланировано два объекта: реконструкция водозабора и инженерных сетей в Анапском районе, а также строительство подводящего водопровода в Армавире. Решили начать именно с этих районов, потому что там самые критические объекты. Хотя проблемы с водообеспечением у нас достаточно серьезные и в Ейске, и в Староминской, и в Щербиновском районе. Используя перспективные технологии при модернизации систем, рассчитываем повысить качество питьевой воды. Со следующего года планируем включать в программу большее количество муниципальных образований, эта программа согласована с Минстроем, все необходимые документы по текущему году уже направлены в министерство, в ближайшие дни ждем согласования, а в начале августа - перечисления финансовых средств, до ноября будут проведены все конкурсные процедуры, и до конца 2019 года будет начата реализация проекта.
- Отопительный сезон в этом году регион закончил успешно, какая работа будет проведена для подготовки к следующему сезону?
- Действительно, Краснодарский край был отмечен на подведении итогов в Москве, как регион, который наиболее успешно провел отопительный сезон, у нас в течение текущего сезона на территории региона не случилось ни одной аварии в теплоснабжении, которую можно было бы отнести к серьезным. К следующему отопительному сезону надо готовиться сразу после окончания предыдущего, чтобы также безаварийно его пройти. В части муниципальных образований у нас есть все еще устаревшие опасные котельные. До 2015 года в крае количество новых или модернизированных источников тепла не превышало 7-8 котельных. В 2018 году за бюджетные и небюджетные средства было уже отремонтировано 42 котельных, из которых 23 - построены за краевые средства, а 19 - за счет средств инвесторов. В текущем году из средств бюджета всех уровней и инвесторов планируется модернизировать 45 котельных, из которых - только 13 за бюджетные источники. На эти цели в краевом бюджете у нас предусмотрено 340 миллионов рублей, а объем частных инвестиций должен составить порядка 500 миллионов рублей. У нас за последний год произошел серьезный сдвиг в развитии механизма замены старых котельных на новые путем заключения энергосервисных договоров. В текущем году будет заключен энергосервисный контракт на замену жидкотопливной старой котельной на два мегаватта в Армавире на современную газовую котельную. Это пилотный проект, результат совместной работы министерства ТЭК, ЖКХ и Минтруда края. Сейчас у нас готовятся к заключению аналогичные контракты по замене изношенных жидко-топливных ведомственных котельных на современные автоматизированные газовые еще в четырех районах края. Всего планируем в 2019 году заключить не менее 10 энергосервисных контрактов по замене. Перед всеми муниципалитетами региона стоит задача замены не менее 5% сетей тепло- и водоснабжения. Практически все муниципалитеты с этим справляются. В настоящее время изношенность сетей составляет порядка 60-70%. За один день проблему не решить, но мы на месте не стоим.
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- За два минувших года в регионе отремонтировано более 1,3 тысячи километров автомобильных дорог. Сейчас проект "Безопасные и качественные дороги" будет продолжен как национальный, каких результатов ждать от него жителям и гостям края?
- В рамках этого нацпроекта в 2019 году на Кубани будет отремонтировано 238 километров дорог, на это из федерального, краевого и местного бюджетов предусмотрено почти 4 миллиарда рублей. Работы будут выполнены в Краснодаре, Сочи и в Новороссийске, а также на дорогах регионального значения. В рамках проекта ведется ремонт дорог, строительство тротуаров, устанавливаются светофоры, наносится разметка. Качественные дороги искушают водителей превышать скорость. На помощь нам приходят видеокамеры. В этом году установим 225 штук. Также, чтобы обеспечить безопасность и сохранить дороги целыми, мы размещаем автоматические пункты контроля веса транспорта. Пять таких контрольных пунктов у нас уже работает. Еще шесть - построим до конца текущего года. Рассчитываем, что все эти меры к концу 2024 года позволят привести к нормативам 70% региональных дорог, а показатель в городских агломерациях довести с 57% до 85%.
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