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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В Москве прогремит салют в день 75-летия освобождения Вильнюса от фашистов

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Евгений БиятовСалют на Поклонной горе в Москве
Салют на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина запустит праздничный салют в Москве в день освобождения литовского города Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба ЗВО.
"Тринадцатого июля в 22.00 в небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров", - говорится в сообщении.
Запуск произведут из пусковых установок, размещенных на Поклонной горе.
"Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено входящими в состав дивизиона батареей 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Немецкая оккупация Вильнюса – гитлеровская - началась 24 июня 1941 года и длилась 1 тысячу 115 дней, до 13 июля 1944 года, когда в город вошли войска Красной армии.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)МоскваВильнюс
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