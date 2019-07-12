В Москве прогремит салют в день 75-летия освобождения Вильнюса от фашистов

Салют на Поклонной горе в Москве

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина запустит праздничный салют в Москве в день освобождения литовского города Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Тринадцатого июля в 22.00 в небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров", - говорится в сообщении.

Запуск произведут из пусковых установок, размещенных на Поклонной горе.

"Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено входящими в состав дивизиона батареей 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.