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РИА Новости

В выборах главы Липецкой области примут участие девять кандидатов

Вчера, 16:06
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Липецкой области завершила прием документов о выдвижении на выборы главы администрации региона, кандидатами стали девять человек, сообщила журналистам ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.
Выборы главы администрации Липецкой области пройдут 8 сентября. Как отмечает избирком, кандидаты на должность главы могут быть выдвинуты только политическими партиями и их региональными отделениями, самовыдвижение не предусмотрено. В выборах могут принимать участие 59 политических партий и 36 региональных отделений партий. Период выдвижения кандидатов начался 12 июня и завершился 11 июля.
За это время избирком принял документы у депутатов Липецкого областного совета - члена КПРФ Сергея Токарева, выдвиженца ПАРНАС Олега Хомутинникова, члена "Справедливой России" Ларисы Ксенофонтовой, представителя Аграрной партии Евгения Третьякова, врио главы администрации региона Игоря Артамонова, делегированного "Единой Россией", а также представителя ЛДПР Александра Шерина, "Казачьей партии" - Вадима Давыдова, "Патриотов России" - Андрея Григорьева, партии "Коммунисты России" - Андрея Плотникова.
"По итогам прошедшего этапа на пост главы региона претендуют девять человек", - говорится в сообщении Которовой.
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На выборы глав регионов выдвинулись 163 кандидата, сообщили в ЦИК
Документы для регистрации кандидатов будут приниматься областным избиркомом с 14 по 24 июля. "В этот период претенденты на пост главы региона должны представить в комиссию листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Каждому кандидату потребуется собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах", - говорится в сообщении избиркома.
Затем в течение 10 дней комиссия проверит соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федерального и областного законодательства и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.
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