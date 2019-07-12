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РИА Новости

Пожарные закончили проливку снаружи здания РГАЛИ

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы у здания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве
Сотрудники противопожарной службы у здания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели закончили проливку снаружи этажа в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве, где произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пожарные убрали лестницы и брандспойты, сотрудники полиции оцепили место ЧП лентами. В воздухе слабо ощущается запах гари.
Крупный пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен, шла проливка места ЧП. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция", архивные это документы или нет, пока неясно. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже. Масштабы ущерба пока неизвестны, но, по данным Росархива, ценные документы не пострадали.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
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