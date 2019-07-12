Сотрудница РГАЛИ: на этаже, где случился пожар, не было ценных документов

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ценных документов и фотографий на этаже в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), где случился пожар, не было, сообщила РИА Новости сотрудница архива.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ РИА Новости сообщили, что открытое горение в РГАЛИ на севере Москвы удалось ликвидировать. В пресс-службе Росархива заявили, что ценные документы во время пожара, по предварительным данным, не пострадали.

"Размер ущерба оценить сейчас тяжело. Но на этаже, где было горение, не должно быть ценных документов и фотографий", - рассказала РИА Новости одна из сотрудниц архива.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По данным спасателей, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.