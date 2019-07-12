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РИА Новости

Сотрудница РГАЛИ: на этаже, где случился пожар, не было ценных документов

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Российского государственного архива литературы и искусства, где произошел пожар. 12 июля 2019
Здание Российского государственного архива литературы и искусства, где произошел пожар. 12 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Российского государственного архива литературы и искусства, где произошел пожар. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ценных документов и фотографий на этаже в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), где случился пожар, не было, сообщила РИА Новости сотрудница архива.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ РИА Новости сообщили, что открытое горение в РГАЛИ на севере Москвы удалось ликвидировать. В пресс-службе Росархива заявили, что ценные документы во время пожара, по предварительным данным, не пострадали.
"Размер ущерба оценить сейчас тяжело. Но на этаже, где было горение, не должно быть ценных документов и фотографий", - рассказала РИА Новости одна из сотрудниц архива.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По данным спасателей, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Вчера, 15:25
В Москве ликвидировали открытое горение в РГАЛИ
Российский государственный архив литературы и искусства — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
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